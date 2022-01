Audálio e Fábio Silva estão regularizados Os atletas tiveram seus nomes confirmados no Boletim da CBF e estão à disposição de Heriberto da Cunha.

O treinador alvinegro, Heriberto da Cunha vai poder contar, já para a partida contra a Ponte Preta, nesta sexta-feira (8) com os reforços do zagueiro Audálio e do artilheiro Fábio Silva.



Audálio já teve o seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, enquanto Fábio Silva, está com a documentação já regularizada, pois o seu caso é de retorno de empréstimo.



A comissão técnica do ABC divulgou na noite desta quarta-feira (6), após o coletivo realizado no estádio Frasqueirão, a relação com os jogadores convocados para a partida. O treinador Heriberto da Cunha listou18 atletas para o confronto.



O ABC terá cinco desfalques para o confronto. O lateral Simão com uma pubialgia, os meias, Sandro com uma lesão muscular na coxa direita, e Kel com dores no joelho, e os atacantes, Ivan se recuperando de uma contusão na coxa direita, e Ricardinho com uma virose, estão vetados pelo Departamento Médico.



Quem viajou:

Goleiros: Raniere e Tiago Cardoso;

Laterais: Marco Aurélio e Rogerinho;

Zagueiros: Ben-Hur, Fabiano, Gaúcho e Juninho;

Volantes: Audálio, Élton, Erandir e Rogério;

Meia: Rodriguinho;

Atacantes: Fábio Silva, Gabriel, Hamilton, Leandro Love e Paulinho Macaíba.