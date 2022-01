Machadão será liberado apenas para estreia do América Reunião envolvendo MP, Bombeiros e a SEL definiu que após este jogo o estádio não será mais alugado até que toda documentação seja regularizada.

O impasse para liberação ou não do estádio Machadão para o jogo de estreia do América na série B terminou na manhã desta sexta-feira (8). Após uma reunião envolvendo membros do Ministério Público, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) ficou definido que o estádio será liberado apenas para o jogo entre América e Atlético Goianiense.



Houve um novo Ajuste de Conduta para o estádio. Com isso, o Corpo de Bombeiros vai liberar o Machadão, mas com algumas ressalvas. Após o jogo do América, o aluguel da praça esportiva será suspenso enquanto os projetos e laudos sejam concluídos e aprovados pelos Bombeiros.



Existe a possibilidade que o América não possa fazer seu jogo contra o Paraná, no Machadão, dia 22 devido ao trâmite desses documentos de liberação.