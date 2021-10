Vigia mata assaltante de lanchonete na Cidade Alta Crime se deu à 1h30 desta terça-feira (28). Um outro assaltante fugiu do local.

Um vigia de rua matou um homem que assaltava uma lanchonete na rua Juvino Barreto, na Cidade Alta, na madrugada desta terça-feira (28). A polícia ainda não sabe os nomes do vigia e do assaltante morto.



Segundo dados da delegacia de plantão da zona Sul, por volta das 1h30 dois homens arrombaram uma lanchonete e foram surpreendidos pelo vigia, que sacou uma arma e efetuou alguns disparos contra os assaltantes. Um foi baleado e morreu no local. O outro conseguiu fugir.



Após matar o assaltante, ainda de acordo com informações da delegacia de plantão, o vigia se evadiu do local. O caso será investigado pela equipe do 1º Distrito Policial.