Ministro promete recuperação de trecho da BR 110 no RN ainda este ano

Vlademir Alexandre

O trecho de 80 quilômetros da BR 110 que necessita ser recuperado é o que liga Mossoró, Upanema e Campo Grande. Segundo Alfredo Nascimento, o projeto de recuperar a BR apresentou falhas técnicas e por isso foi devolvido à empresa responsável para sanar os problemas.Participaram da audiência as prefeitas de Messias Targino, Francisca Shirley, de Upanema, Maria Estela, de Macaíba, Marília Dias, e o prefeito de Extremoz, Klaus Francisco do Rego. Dos parlamentares federais, estiveram presentes na reunião o senador Garibaldi Alves, os deputados federais Betinho Rosado, Sandra Rosado e Fátima Bezerra, que solicitou a audiência. O deputado estadual Walter Alves também participou do encontro.