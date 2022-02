Advogados demitidos pelo Banco do Brasil serão reintegrados Decisão judicial ordena a reintegração de Ericson Silberstein Pedrosa, Maniçoba, Francisco de Sales Felipe, Itamar Nogueira de Morais e Maria Laudice Rebouças.

O juiz da 5ª Vara do Trabalho de Natal, Décio Teixeira de Carvalho Junior, decidiu pela reintegração de quatro advogados que foram demitidos pelo Banco do Brasil, em Natal, em julho de 2008, sem nenhuma informação ou justificativa da instituição.



A audiência realizada nessa segunda-feira (11) teve a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RN), Paulo Teixeira. "O Banco do Brasil não respeitou as prerrogativas dos advogados, previstas no Estatuto da Advocacia, mas agora o erro está sendo reparado”, disse.



O juiz estabeleceu uma liminar que reintegra os advogados ao trabalho. Segundo o advogado do caso, Francisco Sales, a Justiça "tem dados passos contínuos contra a insanidade do Banco do Brasil".



Foram reintegrados os seguintes advogados: Ericson Silberstein Pedrosa Maniçoba, Francisco de Sales Felipe, Itamar Nogueira de Morais e Maria Laudice Rebouças.