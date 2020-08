Estadual terá bolas Penalty no segundo turno As bolas Poker, motivo de muitas reclamações entre jogadores e técnicos, será substituída.

O presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol, José Vanildo, baixou Resolução determinando a mudança da marca da bola utilizada no Campeonato Estadual para o segundo turno. Sai a Poker e entra a Penalty.



Os motivos da mudança, segundo Vanildo são uma melhor avaliação nos critérios de escolha das bolas utilizadas em competições patrocinadas pela FNF, além da conclusão do contrato firmado com aempresa Fercau-Ltda, fornecedora das bolas Poker.



Dessa forma o presidente da entidade põe fim a mais um rosário de reclamações que marcaram todo o primeiro turno da competição. Goleiros, atacantes, técnicos, imprensa, todos reclamaram da qualidade duvidosa da bola anteriormente utilizada.



A bola do segundo turno e da final do campeonato será da marca Penalty (8 PRO / Y PRO), aprovadas pela Fifa, em totalidade predominante branca ou preta e branca com as características seguintes: 68-70 cm, 410/450g, câmara Airbility, Termotec, PU ultra 100% e Miolo Slip System/removível lubrificado, com 08 (oito) ou 12 (doze) gomos.



Acreditam todos que, a partir de agora, o rendimento de todos possam melhorar. Brincando, um observador de nossa cena futebolística arrematou: “ agora, eles não têm mais desculpa. Tem nego que não está gostando nada disso.



Sub-15

O Departamento de Futebol Amador da FNF está convocando os clubes filiados para uma reunião a ser realizada no próximo dia 10/03/09 às 15h30, da sede da entidade localizada na rua deputado Marcílio Furtado, 2017 - Lagoa Nova.O assunto será o Campeonato Estadual sub 15.