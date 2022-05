América realiza coletivo hoje à tarde no Machadão

Vlademir Alexandre Torcida vai prestigiar a equipe no coletivo de hoje

O técnico Guilherme Macuglia aproveitará a oportunidade para avaliar a situação do meia Souza, que aínda segue como dúvida para o confronto. Lembrando que, caso venha a jogar, Souza fará sua centésima partida pelo clube, depois do seu retorno ao futebol brasileiro.O treinador rubro também sinaliza com algumas outras possibilidades de mudança. Rodolfo pode entrar no lugar de Weverton e Leto na vaga de Xavier. Quem também pode aparecer como titular é Fábio Neves. O jogador teve excelente desempenho contra o Guarani e pode ganhar a posição de Sandro Hiroshi.O coletivo acontecerá nesta quarta-feira(20/05) às 15h30, no Machadão, e será aberto ao público.