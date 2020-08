Hering inaugura nova fábrica em Parnamirim Nova estrutura poderá ampliar para mais de 2 mil o número de empregos oferecidos pela indústria no Rio Grande do Norte.

A Companhia Hering irá inaugurar, às 17h desta quinta-feira (5), sua nova fábrica em Parnamirim. A empresa, que já emprega 250 pessoas diretamente e outras cerca de 1.500 nas 46 “facções” terceirizadas, espécies de mini-fábricas espalhadas pelo Estado, deve ampliar para até 2.300 essas vagas.



A nova estrutura irá permitir que a Hering aumente sua produção atual de 180 mil para 250 mil peças e, em dois anos, ultrapassar as 400 mil por mês, nas linhas de jeans e tecido plano. Serão 6 mil m2 de área construída, que poderão ser ampliados para 10 mil m2 em um futuro próximo.



A Hering está sendo beneficiada com os incentivos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial (Proadi) e, somente em isenção fiscal, garantirá R$ 5 milhões ao ano. A meta é alcançar as 90 “facções” até 2010.



*Com informações da Assecom RN