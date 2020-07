Agripino acredita que saída de Agaciel será benéfica para o ex-diretor

Geraldo Magela/ ABr Agripino: "Agaciel fez o que tinha de ser feito".

Logo na manhã desta terça-feira (3), o senador Agripino recebeu uma ligação de Agaciel Maia para falar sobre o assunto. Para o senador, então diretor do Senado só poderia se defender plenamente deixando o cargo.“Ele fez aquilo que tinha que fazer para se defender com isenção. Por mais argumentos que ele expusesse, ele estando no cargo, pareceria sem fundamento. Saindo da função, ele elimina a perda de credibilidade porque adquire isenção para preservar sua imagem apresentando as provas de sua inocência”, explicou o senador.Para o senador norte-riograndense, a competência de Agaciel Maia na diretoria geral do Senado é incontestável. “Para quem passa 12 anos em uma função, a longevidade fala por si”, afirmou, lembrando que a saída de Agaciel é em caráter definitivo, mesmo que o potiguar comprove sua inocência.