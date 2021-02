Fim de jogo: América 1 x 2 Assu Alisson e Marcelo marcaram para o Assu, enquanto Helinho diminuiu para o América, que teve três expulsos.

49 minutos - fim de jogo.



44 minutos - Helinho cruza fechado e goleiro espalma para escanteio. Na cobrança, zaga afasta.



42 minutos - Defendeu André! Teles, com paradinha, perde a cobrança.



41 minutos - Pênalti para o América!



37 minutos - Tiago, do Assu, tenta chute de longa distância e manda para fora. Companheiros reclamam.



34 minutos - Goooooooooool do América! Helinho recebe pelo lado direito do ataque, invade a área e bate rasteiro no canto direito do goleiro.



33 minutos - Goooooooooool do Assu! Marcelo recebe na entrada da área, gira e marca. É o segundo gol do Assu.



32 minutos - Assu pressiona América. Após três escanteios seguidos, finalmente defesa do América afasta o perigo.



28 minutos - Teles e Helinho fazem tabela e lateral do América bate com perigo, mas bola vai para fora.



26 minutos - Coelho recebe pela ponta direita, invade a área e bate em cima da zaga americana. No escanteio, Rodolfo defende com tranquilidade.



25 minutos - Bibi recebe em condições de marcar e perde mais um gol.



21 minutos - Alisson recebe segundo amarelo e também é expulso. É a quinta expulsão da partida.



20 minutos - Bibi recebe lançamento, mas está impedido mais uma vez.



14 minutos - Goooooooool do Assu!!! Alisson cobra pênalti com perfeição e coloca o Camaleão do Vale em vantagem.



13 minutos - Pênalti para o Assu. Dude faz falta e também é expulso.



10 minutos - Alisson faz boa jogada e bate perto do gol do América.



8 minutos - Adalberto, após entrada forte, é expulso.



6 minutos - Marcelinho livrou de dois marcadores, na entrada da área, mas chutou para fora.



5 minutos - Frede faz lançamento para Helinho na ponta direita e atacante rubro não consegue caprichar no cruzamento.



1 minuto - Começa o segundo tempo!!!



48 minutos - fim do primeiro tempo.



46 minutos - Luiz Carlos cobra falta de longe e Rodolfo defende com segurança no centro do gol.



44 minutos - Árbitro assinala três minutos de acréscimos.



42 minutos - Thiago Messias é sacado e atacante Helinho faz sua reestreia pelo América.



38 minutos - Jogo está aberto, mas poucas chances de perigo são criadas.



35 minutos - Thiago Messias tenta lançamento e chute sai torto pela linha de fundo do Assu.



32 minutos - Somália, mais uma vez, leva perigo ao América. O jogador, no entanto, estava impedido.



28 minutos - Lúcio e Pedro são expulsos depois de confusão em campo.



25 minutos - Marcelinho cobra falta ensaiada do América e joga longe do gol do Assu.



24 minutos - Jogada esquisita. Bibi, atacante do América, conduzia a bola pela ponta direita e Lano, do Assu, gritou pela bola. Juiz marcou a infração e deu amarelo ao volante do Camaleão do Vale.



21 minutos - Coelho cobra falta na área e zaga do América, mais uma vez, consegue afastar.



18 minutos - Tiago Gasparino faz jogada pelo lado direito, cruza na área e volante Jéfferson, do Assu, mata no peito e afasta o perigo.



16 minutos - Zagueiro Frede cobra falta de longa distância e não leva perigo ao Assu.



14 minutos - Tiago Gasparino cruza pelo lado direito e o atacante Lúcio, dentro da área, não consegue finalizar.



13 minutos - Somália e Luiz Carlos tentam jogada pela direita e ganham escanteio. Na cobrança, Coelho levanta na área e, depois do bate-rebate, Pantera bate rasteiro para a defesa do goleiro Rodolfo.



11 minutos - Assu segue com domínio da partida e América ainda se organiza em campo.



6 minutos - Somália e Ribamar tentam jogada na entrada da área do América e acabam perdendo para Frede, capitão rubro.



4 minutos - Somália disputa a bola com Thiago Messias, do América, e árbitro marca falta contra a equipe de Natal. Na cobrança, Coelho bate na barreira e, no rebote, Pedro joga para a linha de fundo. Tiro de meta para o América.



2 minutos - Assu tenta ataque pelo lado direito com Coelho e perde a bola. No contra-ataque, Lúcio foi lançado por Chapinha e apareceu em impedimento.



1 minuto - América dá saída e já vai para cima do Assu.