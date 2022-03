Inadimplência recuou em abril, com menos cheques devolvidos A queda é resultado da lenta recuperação da atividade econômica, bem como do menor número de dias úteis em abril (20) que em março (22).

O serviço de compensação bancária registrou 2.275.006 cheques devolvidos no mês de abril, com redução de 17,50% em relação a março e 4,53% na comparação com abril do ano passado, de acordo com pesquisa da empresa Equifax, que se dedica a informação, inteligência e gestão empresarial.



De acordo com a coordenação da pesquisa, a queda é resultado da lenta recuperação da atividade econômica, bem como do menor número de dias úteis em abril (20) que em março (22). A quantidade de cheques devolvidos por dia útil foi 9,25% menor que em março e 0,24% superior a abril de 2008.



Ainda não é possível, porém, afirmar que a queda seja uma tendência consolidada para os próximos meses, pois o recuo da inadimplência vai depender de dois fatores: manutenção da recuperação econômica e uma gestão de concessão de empréstimos mais cuidadosa por parte das empresas.



Quanto ao número de títulos protestados, os dados apontam queda de 19,22% em relação ao mês anterior e 7,07% comparado a abril de 2008. Por dia útil, o volume registrado foi 11,14% menor que em março e 2,43% inferior a abril do ano passado. Foram registrados 783.856 protestos, contra 982.693 em março, e 854.277, em abril de 2008.