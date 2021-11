Copa do Brasil: Atlético-PR, com gol de Wallyson, vence o Corinhians O Timão perdeu a invencibilidade e ainda teve que amargar a saída de Ronaldo.

Na série de "ida" das oitavas-de-final da Copa do Brasil, o Atlético-PR venceu o Corinthians em plena Arena da Baixada - 3 a 2 - e derrubou a invencibilidade da equipe paulista.



O jogo foi muito movimentado. Aos 3 minutos, Wallyson chutou cruzado e Rafael Moura, impedido, tocou rente à trave.



Aos 8 minutos, novamente a dupla de ataque levou perigo à defesa do Corinthians. Wallyson fez grande jogada individual e chutou para Moura empurrar, novamente impedido, para dentro.



Aos 15 minutos, a dupla fez tudo certo. Moura ganhou na corrida pela esquerda e cruzou na medida para Wallyson pegar de primeira. Furacão 1 a 0.



O Atlético continuou pressionando após o gol inicial e foi criando chances. O Corinthians, acuado, nem ataca nem defendia.



A primeiro chance veio com Ronaldo aos 22 minutos, quando ele pedalou para cima de Jairo e tentou cavar um pênalti, não marcado pelo árbitro.



No final do primeiro tempo, a partida ficou equilibrada e os lances de gol foram aparecendo. Aos 37, Rafael Moura cabeceou para fora um cruzamento de Wallyson e o Corinthians respondeu aos 39 com um chute forte de André Santos na rede por fora.



Mas a melhor chance paulista veio com ótima jogada de Elias no meio que tocou para Morais finalizar. Galatto fez uma ótima defesa.



Neste panorama, o gol poderia sair para qualquer lado. E felizmente foi para o Furacão. Aos 46 minutos, Raul fez um grande cruzamento da direita e Rafael Moura subiu bem de cabeça para ampliar. CAP 2 a 0.



No segundo tempo, o técnico Geninho sacou Fransérgio colocando Gustavo e adiantando Chico para o meio-campo. E foi Chico que ampliou o placar para o Furacão. Aos dois minutos do segundo tempo, o volante aproveitou um rebote da zaga e tocou no canto de Felipe. 3 a 0.



O Corinthians se jogou ao ataque e foi criando chances. Aos 12 minutos, Elias se jogou na área e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Chicão chutou forte, a bola bateu nas duas traves e saiu!



Perdendo por 3 a 0, o time paulista passou a pressionar o CAP, que foi recuando cada vez mais. Aos 36 minutos, Galatto fez uma ótima defesa após uma cabeceada de Cristian.



De tanto recuar o Atlético, cansado, acabou sofrendo dois gols. O primeiro de Cristian aos 35 minutos e o segundo de Dentinho aos 46 do segundo tempo.



Ronaldo atuou apenas no primeiro tempo, até que sofreu uma falta, caiu de "qualquer jeito" e foi levado a um hospital próximo - havia a possibilidade de fratura de uma costela (mais tarde descartada, tendo sido apenas uma pancada muito forte).



Assim, em tese, o atleta está confirmado para o clássico contra o Santos, domingo (03.05) pelo segundo jogo da final do Campeoanto Paulista.



Rodada

Outro destaque da rodada da Copa do Brasil foi o Coritiba, que não quis saber de respeitar o anfitrião CSA em Alagoas, e aplicou no time da casa um 4 a zero - gols de Marcelinho Paraíba (2), Márcio e Carlinhos Paraíba. E ainda há que se contar o Internacional, que venceu o Náutico em pleno estádio dos Aflitos, 3 a zero (gols de Nilmar, Taison e Marcelo Cordeiro).



Nesta quinta (30), a série de jogos de "ida" das oitavas-de-final da Copa do Brasil será completada com Vasco x Icasa e Goiás x Fluminense.



Eis os resultados desta quarta (29):



Americano-RJ 0 x 0 Ponte Preta-SP

CSA-AL 0 x 4 Coritiba-PR

Vitória-BA 3 x 0 Atlético-MG

Atlético-PR 3 x 2 Corinthians-SP

Flamengo-RJ 0 x 0 Fortaleza-CE

Náutico-PE 0 x 3 Internacional-RS