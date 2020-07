Patu: Comandante do interior acompanha atuação dos PMs

Cerca de 200 homens da Polícia Militar estão no município de Patu para assegurar a tranquilidade da eleição suplementar que será realizada neste domingo, dia 1. Comandante de Policiamento do Interior, o coronel Canindé de Freitas vem acompanhando os trabalhos da PM direto da cidade.“Denúncias já tivemos mais de mil, mas até agora nenhuma comprovada. Ainda assim, estamos averiguando tudo que nos chega e vamos continuar esse trabalho durante todo o dia de amanhã”, alertou o oficial.Além dos PMs, também estão no município duas guarnições da Polícia Federal, com um total de oito homens, além do efetivo da Polícia Civil, que conta inclusive com o apoio da equipe do helicóptero Potiguar 01, da Secretaria de Defesa Social.O clima ficou tenso na cidade após um atentado à Câmara Municipal, em janeiro, quando a porta de vidro foi destruída por tiros disparados por homens ainda não identificados. Porém, de lá para cá não foram registrados mais incidentes e a campanha foi considerada extremamente calma.Disputam o cargo de prefeito de Patu, neste domingo, os candidatos Alexandrino Suassuna , o Xanxan (PMDB); e Evilásia Gildênia (PSB).