Copa do Brasil: definidos quase todos os classificados às quartas Só ficou para esta quinta Flu x Goiás e quem seguir adiante vai ter pela frente o Corinhians; veja os confrontos.

Quase todos os times classificados às quartas-de-final da Copa do Brasil estão definidos. Entre outros jogos, o Corinhians venceu o Atlético-PR (2 a zero, gols de Ronaldo) - não sem luta do time paranaense, até o potiguar Wallyson fez o que estava ao alcance (por muito pouco não fez gol - uma bola na trave, em cheio, no primeiro tempo, só para ficar em um lance).



Com isto, o "Timão" aguarda o vencedor do jogo desta quinta (07.05) entre Fluminense e Goiás.



Outro destaque foi o Vasco: o time de São Januário goleou o Icasa-CE na casa do adversário e se classificou para as quartas-de-final(2 gols de Leo Lima, 1 de Elton e 1 de Wilson para o Vasco; Leozinho descontou para o Icasa). Agora, a equipe carioca vai ter pela frente o Vitória, que se classificou na casa do Atlético-MG - no tempo normal, deu 3 a zero para o Atlético, forçando a decisão foi nos pênaltis; no fim deu Vitória, 5 a 4.



O Flamengo venceu o Fortaleza na casa do adversário (3 a zero) e nas quartas enfrentará o Internacional (que venceu em casa o Náutico, 2 a zero).



A rodada da "volta" foi iniciada na terça (05.05), quando a Ponte Preta se classificou ao vencer em casa o Americano-RJ, 2 a 1 (gols de Savóia e Danilo Neco para a Ponte; Flávio Medina descontou para o Americano), e agora pega o Coritiba nas quartas-de-final - o Coritiba venceu o CSA, 3 a zero (gols de Marcelinho Paraíba, Ramon e Ariel).



Eis os resultados desta quarta:



Icasa-CE 1 x 4 Vasco

Atlético-MG 3 x 0 Vitória-BA (pênaltis: Vitória 5 x 4)

Corinthians-SP 2 x 0 Atlético-PR

Coritiba-PR 3 x 0 CSA-AL

Fortaleza-CE 0 x 3 Flamengo-RJ

Internacional-RS 2 x 0 Náutico-PE



Eis os confrontos das quartas-de-final:



Vitória x Vasco

Corinthians x Fluminense ou Goiás

Coritiba x Ponte Preta

Flamengo x Internacional



Os jogos de "ida" estão previstos para o próximo dia 13; a "volta" será no dia 20.