Infraero e Anvisa informam empresas aéreas sobre a gripe suína Plano de ação contra a doença está acontecendo no Aeroporto Internacional Augusto Severo.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reuniu as empresas atuantes no Aeroporto Internacional Augusto Severo, na manhã desta terça-feira (28) para apresentar o plano de ação contra os possíveis casos de gripe suína no Rio Grande do Norte.



Baseado em um plano que foi utilizado na época da gripe aviária, a coordenadora da Vigilância Sanitária, Jane Soares, informou que definiu junto a Infraero e as companhias aéreas como proceder em caso de suspeita da doença.



Os viajantes procedentes nos últimos 10 dias de áreas com casos confirmados da doença que apresentem febre superior a 38ºC, acompanhada de tosse e dores de cabeça, musculares e nas articulações, deverão informar ainda no avião os sintomas.



A aeronave será averiguada e o paciente deverá ser levado do aeroporto ao Hospital Giselda Trigueiro, o único especializado em infectologia no estado. “ Pediremos à empresa aérea a lista de passageiros que estejam no mesmo voo e informaremos sobre a existência da suspeita”, disse Jane Soares.



A Anvisa espera contar com a colaboração dos passageiros, já que a fiscalização só será possível caso a pessoa informe os dados.



O superintendente da Infraero, José Daniel Sobrinho, enfatizou que não há motivo para pânico.



O aeroporto está disponibilizando toda a estrutura necessária para o trabalho dos agentes da Anvisa. O terminal emitirá avisos sonoros e terá uma sala para isolar os suspeitos da gripe.



“Não há nenhum voo chegando dos países com casos confirmados”, explicou Jose Daniel.



Natal está recebendo aeronaves apenas de Portugal, Itália e Holanda.