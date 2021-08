Heriberto reconhece a má atuação do ABC na derrota para o Potyguar

Site oficial do ABC Técnico do ABC não gostou nada da atuação da equipe

"Jogamos mal e deixamos o adversário jogar. Com excessão dos últimos minutos de cada tempo, não criamos, nem fizemos por merecer a vitória", disse ao site oficial do clube. "Perdemos quando não poderíamos", completouO treinador fez questão de deixar claro que a culpa pela derrota não deve ser atribuída a nenhum jogador, nem mesmo um grupo. "Não podemos jogar a culpa em um só atleta. Temos que analisar a partida no geral e toda a equipe não foi bem hoje", encerrou.O técnico marcou a reapresentação do elenco alvinegro para a tarde desta segunda-feira (20), quando iniciará os preparativos para o próximo compromisso.O Alvinegro voltará a campo na quarta-feira (22), pela partida de volta da 2ª fase da Copa do Brasil, contra o Atlético/PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).RanieriOutro que falou sobre a partida foi o goleiro Ranieri. O goleiro reconheceu a má atuação de todo o grupo na partida deste domingo. "Não merecíamos a vitória. O Potyguar entrou em campo com mais espírito de decisão. Foi melhor no jogo", disse o goleiro ao site do clube.Com relação à próxima partida, o goleiro Alvinegro assumiu o abatimento, mas garantiu que a equipe está ciente da importância da partida em Curitiba (PR), diante do Atlético/PR."Claro que existe um abatimento, mas após uma derrota como essa é natural que aconteça. Mas no futebol não há tempo para lamentação. Agora é levantar a cabeça, que na quarta teremos mais um jogo decisivo", completou.