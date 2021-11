Secretaria de Saúde confirma mais três suspeitas de gripe suína Ainda não há informações complementares sobre o estado de saúde dos pacientes.

Mais três casos suspeitos de gripe suína foram confirmadas no RN nesta quarta-feira. A informação foi passada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), através da assessoria de comunicação.



De acordo com o a assessoria de comunicação da Sesap, os pacientes estavam em Nova Iorque e outro no Texas. Eles manifestaram os sintomas de gripe na chegada a Natal e foram encaminhados para o isolamento.



No momento, o corpo técnico da Secretaria encontra-se reunido com o Ministério da Saúde por meio de uma videoconferência. Na pauta, estão as suspeitas dos casos de proliferação do H1N1.



Não há informações complementares sobre o nome, sexo ou idade dos pacientes, mas os mesmo encontram-se isolados em hospitais particulares. No entanto, somente após 72h, depois de análise da secreção dos pacientes, é que o diagnóstico será anunciado.



Na terça-feira (28), a Sesap explicou que o paciente com o caso mais contudente de suspeita teve alta, mas a infecção não foi descartada. O outro caso, de uma pessoa do convívio do paciente ainda se encontra sob avaliação.



* Atualizada às 08h22 para acréscimo e correção de informações.