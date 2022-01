Futsal do ABC tem um candidato a ídolo da Frasqueira: Dedé do Pará

Divulgação/Assessoria de imprensa Dedé do Pará chega cercado de muitos elogios

CAMISA 10: DEDÉ DO PARÁDribles desconcertantes, jogadas de efeito, gols de placa. Estas são as marcas da carreira de Márcio Neves Matos, o Dedé do Pará, o novo camisa 10 do futsal do ABC/UNP/ART & C.Ídolo em clubes como a Malwee(SC), Banespa(SP), Inter(RS), UCS e Atlântico(RS), Pato Branxco(PR), Toledo(PR), União Beltrão(PR) e Nova Prata(PR), ele tem chegada a Natal prevista para a madrugada de domingo(10/5).Aos 34 anos, o ala considerado um malabarista-matador, é um antigo sonho do clube, só agora concretizado. "Economizamos com as dispensas feitas após o Circuito Nordeste. Ao invés de cinco que não rendem, apostamos em um que joga por cinco", disse o diretor de futsal Rubens Lemos Filho.Dedé do Pará é dono de um estilo cada vez mais raro no futsal. Conhecido pela economia nos elogios, o técnico Ernani Passaglia afirma que ele é um dos jogadores mais brilhantes que conheceu. "Encheu ginásios por onde passou", disse o treinador. "Só vem somar com o ótimo elenco que já temos".Dedé do Pará é o principal reforço para a Copa RN, onde o time tenta o tricampeonato, a disputap pelo pentacampeonato potiguar e a Liga Nordeste. "Onde ele esteve, foi ídolo. Aqui não será diferente", afirmou o dirigente Arturo Arruda.Dedé do Pará começa a treinar segunda-feira às 8 horas no ginásio do Sagrada Família e segue com a equipe para o amistoso com a seleção de Lagoa Danta, no mesmo dia às 21 horas.DEDÉ DO PARÁClubes nacionais: Malwee(SC),Inter(RS), Banespa(SP), UCS,Atlântico de Erechim e Nova Prata(RS), Pato Branco, Toledo e União Beltrão(PR). Clubes Internacionais: Norilcks Nickel - Rússia; Forcon Antwerpen - Bélgica e Mostoles - Espanha; Títulos: Campeão Jogos Abertos do paraná em 2007 pelo Toledo, Bicampeão da Liga Russa 2001-2002, Campeão da Taça Brasil de Clubes, da Taça Cidade de São Paulo, Bicampeão Gaúcho.