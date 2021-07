América dispensa mais três jogadores Lateral direito Carlos Alberto, o volante Vinícius e o meia Marcelinho não fazem mais parte dos planos da diretoria para o Brasileirão Série B.

Mais três jogadores acertaram suas rescisões de contrato com o América. O lateral direito Carlos Alberto, o volante Vinícius e o meia Marcelinho não fazem mais parte dos planos da diretoria para o Brasileirão Série B.



Agora, a diretoria trabalha para anunciar novas contratações e entregar um grupo qualificado e competitivo para o técnico Guilherme Macuglia. O América conta com 23 atletas no momento.



O treinador espera trabalhar com um grupo de 26 a 28 jogadores. Algumas negociações já estão em fases avançadas de concretização. A diretoria do Mecão negocia com tranquilidade, mas prefere não revelar os nomes dos jogadores em contato com o clube.



Fonte: www.americadenatal.com.br