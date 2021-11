PM controla rebelião no 4º DP

Fotos: Thyago Macedo Após quebrar a cela, presos foram colocados no solário.

Confira vídeo abaixo

De acordo com o delegado Silvio Fernando, a suspensão da visita foi uma medida visando justamente a segurança do local. “É muito arriscado com essa quantidade de presos permitimos que os parentes freqüentem as celas. È um risco tanto para os familiares quanto para a segurança dos policiais, tendo em vista que não temos uma grande quantidade”, afirmou.Diante da situação insustentável de superlotação, pois atualmente 38 presos estão detidos na delegacia de Mãe Luiza, na tarde desta quinta-feira (30), por volta das 15h30, eles resolveram se rebelar.Os presos quebraram a parede de uma das celas e teriam tentado fugir pulando o muro. Com isso, a polícia foi obrigada a efetuar alguns disparos contra o chão, na tentativa de intimidá-los.A situação só foi controlado com a chegada de policiais do Bope que iniciaram uma negociação. Após um período de conversas, os presos foram aglutinados no solário e uma revista minuciosa foi feita no local.Após o controle da rebelião, o delegado Silvio Fernandes estava tentando a transferência dos presos para um presídio. Inclusive, um ônibus da Polícia Militar foi levado ao local para conduzir os 30 homens.Apesar disso, até o início da noite, a Delegacia Geral da Polícia Civil tentava junto a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc) conseguir vagas em alguma unidade prisional, mas sem sucesso. A expectativa é que a transferência seja realizada nesta sexta-feira (1º).