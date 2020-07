PSDB cobra afastamento de diretor-geral do Senado O partido foi o primeiro a se pronunciar, oficialmente, sobre o caso.

O PSDB foi o primeiro partido a se pronunciar oficialmente pelo afastamento temporário do diretor-geral do Senado, Agaciel Maia. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), determinou ontem (2) ao Tribunal de Contas da União (TCU) que investigue denúncia, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, de que o diretor teria ocultado de sua declaração de bens uma mansão de R$ 5 milhões, na qual reside hoje, comprada em 1996.



Em nota à imprensa, o líder Arthur Virgílio Neto (AM) afirmou que, diante das notícias, o correto seria que o presidente do Senado afastasse de imediato “o acusado” assegurando a Agaciel Maia amplo direito de defesa. Os tucanos também cobraram de Sarney uma postura mais efetiva diante do caso.



“A acusação ao diretor-geral, Agaciel Maia, é extremamente séria. O presidente da Casa, senador José Sarney, deveria tê-lo afastado do cargo, como fez o ex-presidente Itamar Franco no caso Hargreaves [o então ministro-chefe da Casa Civil Henrique Hargreaves no mandato do presidente Itamar], assegurando-lhe ampla defesa e, como naquele caso, se provada a inocência, reconduzi-lo ao cargo”, diz a nota.



Os tucanos afirmam, ainda, que a decisão de Sarney de encaminhar o caso para investigação do TCU representa “uma fuga” do Senado às suas responsabilidades, parecendo um ato de “escapismo”.



“De nada vale um Senado moribundo, até porque Congresso desmoralizado não casa com Democracia duradoura. Esta pressupõe Parlamento forte e respeitado”, encerra o líder do PSDB a nota.