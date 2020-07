ABC promove Circuito NE de Futsal

Luana Ferreira Rubens Lemos Filho, diretor, quer uma competição forte para testar a equipe

A primeira aconteceu em 1998 e a segunda em 2007, ambas de forma invicta. A reapresentação do time está marcada para terça-feira, 3 de março, às 9h, no Ginásio Sagrada Família. Até o próximo sábado o novo técnico deve ser anunciado.Oito equipes da região serão convidadas para o circuito. Deverão ser duas do Ceará, duas da Paraíba, uma de Pernambuco, uma de Sergipe, outra de Alagoas e o anfitrião ABC. "Vamos abrir a temporada com uma competição de alto nível num ginásio à altura do futsal potiguar", afirmou o diretor Rubens Lemos Filho.O ABC/UNP/ART & C, atual tetracampeão potiguar, terá como principais reforços Emerson Dentinho, ex-América e artilheiro do futsal do Cazaquistão em 2008 e o pivô Serginho, ex-Barcelona(Espanha) e que também atuava no Cazaquistão. O time trouxe ainda o fixo Léo Rummenige, que jogou a última temporada no Rio Grande do Sul.Quanto ao treinador, Rubens Lemos Filho disse que há nomes sendo examinados, mas que os entendimentos estão sendo feitos pelo diretor Canindé Claudino. "Canindé está cuidando da definição do técnico e queremos, eu, ele e Arturo (o dirigente Arturo Arruda), apresentá-lo antes de termos os jogadores trabalhando", revelou.O certo é que antes dos treinos físicos, sob o comando do preparador Marcos Severino, todos os atletas serão examinados pelo departamento médico do ABC. "Não vamos repetir o erro de começar o ano com jogador machucado. Tem que estar todo mundo com aval do médico Roberto Vital e do fisioterapeuta Roni Peterson'', disse Rubens.Quanto ao ala Deivinho, emprestado ao Moita Bonita(SE), ficou definida a sua reintegração ao grupo. "Deivinho é atleta do ABC e está certo de que ele se reapresentará junto com os outros no dia 3", encerrou Rubinho.O elenco do ABC será formado por Matheus, Bizinho, Wosley e Ricardo(goleiros); Rafael Negão, Léo Rummenigge e Maicon(fixos); Emerson Dentinho, Rafinha, Válber, Dedé, Anderson, Deivinho e Fabyano(alas); Serginho, Betinho, Kilmer e Antônio Carlos(pivôs).