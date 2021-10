Oposição apresentará 51 emendas à reforma administrativa

Oposição debateu propostas e todas as emendas apresentadas serão coletivas.

De acordo com a vereadora Sargento Regina (PDT), que será a responsável por defender emendas relacionadas à área de segurança e à criação da secretaria da Mulher, a única forma da oposição desistir de levar alguma das emendas a plenário é se ocorrer a duplicidade de proposta, ou seja, quando outro parlamentar já tiver apresentado uma proposta idêntica.“Se houver a duplicidade nós retiraremos as nossas emendas iguais e pediremos para subscrever as emendas dos colegas que tratarem sobre o mesmo assunto. Fora isso, não há possibilidade de que desistamos de levar as nossas emendas à votação”, explicou a vereadora.Na reunião desta tarde, Regina e os demais vereadores de oposição vão debater com Roberto Lima sobre quais das emendas poderão ser consensuais e, desse modo, poderão ter votação consensual em bloco. “Nas que não houver consenso, pediremos o destaque para discutirmos e votarmos uma a uma”, prometeu a vereadora do PDT.Entre as propostas que a vereadora irá defender estão a elevação da Guarda Municipal ao status de secretaria adjunta, bem como a criação da secretaria adjunta de Direitos Humanos, sendo as duas vinculadas à secretaria de Segurança e Defesa Social, que também será criada. Além disso, os oposicionistas também propõem a organização do Conselho de Segurança, que será criado, e a criação do fundo de defesa social.A proposta para que seja criada a Secretaria da Mulher, defendida desde o início do mandato da vereadora Sargento Regina, também será sugerida aos demais parlamentares como emenda coletiva da bancada de oposição.