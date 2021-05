Campeonato Paulista: São Paulo já está classificado pelas contas Depois do Palmeiras e do Corinthians, agora foi a vez do time do Morumbi garantir matematicamente sua vaga à próxima fase.

Após mais uma rodada de meio-de-semana do Campeonato Paulista, o São Paulo - depois do Palmeiras e do Corinhians - garantiu matematicamente a vaga à próxima fase da competição ao vencer o Guaratinguetá em casa, 2 a 1 - gols de Dagoberto e Washington para o São Paulo, e de Nenê para o time visitante.



Além da vaga, o resultado fez o São Paulo ocupar o segundo lugar na classificação, com 39 pontos (o líder é o Palmeiras, com 41). Em terceiro está o Corinthians, que garantiu vaga ainda na terça, ao vencer o Ituano por 3 a zero.



E o quarto colocado neste momento é o Santos, com 34 pontos, que venceu a Portuguesa pela contagem mçínina (1 a zero, gol de Kleber Pereira).



Eis os resultados da rodada de meio-de-semana:



31.03

Oeste 1 x 1 Palmeiras

Guarani 1 x 2 Mirassol

Paulista 1 x 1 São Caetano

Corinthians 3 x 0 Ituano

Mogi Mirim 2 x 2 Bragantino



02.04

São Paulo 2 x 1 Guaratinguetá

Santos 1 x 0 Portuguesa

Santo André 2 x 1 Barueri

Marília 3 x 0 Noroeste

Botafogo 1 x 3 Ponte Preta