MP recomenda destinação de verbas para erradicação do trabalho infantil Cada município deve prever em seu orçamento público um mínimo de 2% da receita tributária líquida para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte, através do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude (CAOPIJ), em atuação conjunta com o Ministério Público do Trabalho, enviaram notificações aos prefeitos e presidentes das Câmaras de Vereadores de todos os municípios do estado, recomendando prioridade à formulação e execução de políticas públicas voltadas para a proteção infanto-juvenil, especialmente no combate ao trabalho infantil e na área da profissionalização de adolescentes.



Para isso, cada município deve prever em seu orçamento público um mínimo de 2% da receita tributária líquida anual e, pelo menos, 2% do Fundo de Participação dos Municípios a serem destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.



As notificações expedidas aos Municípios das regiões da Grande Natal e Agreste são assinadas pelo procurador Regional do Trabalho, Xisto Tiago de Medeiros Neto, e pelo promotor e coordenador do CAOPIJ, Sasha Alves do Amaral.



As notificações enviadas aos Municípios da região Oeste do Estado e da região do Seridó, foram assinadas pelos procuradores do trabalho Fábio Romero Aragão Cordeiro e Marcos Antônio Ferreira Almeida, que atuam, respectivamente, na Procuradoria do Trabalho do Município de Mossoró e na Procuradoria do Trabalho de Caicó.



A iniciativa, adotada em âmbito nacional, constitui uma das ações estratégicas do Ministério Público do Trabalho, planejada pela Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes (COORDINFÂNCIA), e visa, em um primeiro momento, pontuar a responsabilidade constitucional dos governantes e parlamentos municipais quanto à promoção e respectiva garantia orçamentária de políticas públicas eficazes que objetivem a erradicação do trabalho infantil, a inserção de crianças e adolescentes na escola e em programas sociais e, ainda, uma adequada profissionalização de jovens.



Também foram enviados ofícios aos representantes dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, recomendando-os a acompanhar e fiscalizar a votação e execução das leis orçamentárias, informando ao Ministério Público qualquer irregularidade, com vistas à adoção das medidas necessárias, à exemplo de eventual desvirtuamento ou omissão dos governantes e vereadores no que diz respeito à destinação de recursos para a concretização de políticas públicas efetivas de prevenção e erradicação do trabalho infantil e profissionalização do adolescente.