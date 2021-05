Morre jornalista e ex-deputado Márcio Moreira Alves Marcio Emmanuel Moreira Alves nasceu no Rio, no dia 14 de julho de 1936, e foi um dos grandes nomes do jornalismo politico brasileiro.

Morreu no Rio às 18h25 desta sexta-feira (3) o jornalista e ex-deputado federal Márcio Moreira Alves.



Ele tinha 72 anos e estava internado desde outubro no Hospital Samaritano por causa de sequelas de um AVC. A causa da morte ainda não foi divulgada.



Marcio Emmanuel Moreira Alves nasceu no Rio, no dia 14 de julho de 1936. Iniciou suas atividades profissionais aos 17 anos como repórter do Correio da Manhã, jornal do Rio de Janeiro.



Com informações do G1, da Globo.