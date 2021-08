Folguedo surgiu no fim do século 19

As origens das turmas de caboclos em Major Sales remontam aos últimos anos do século 19. Mais precisamente ao ano de 1888, segundo Francisco de Assis Silva, o Bebé. Ele fala com propriedade sobre o assunto, afinal foi o avô dele, José Berto, quem criou a brincadeira na região.



"Eu comecei a brincar com 12 anos, em 1967, por influência familiar. Quando comecei, papai já tinha deixado, que por sua vez era zabumbeiro na turma do pai dele", lembra. De acordo com Bebé, José Berto veio do Seridó, "não sei dizer de qual cidade", e resolveu criar a brincadeira. E rememora como a brincadeira transformou-se com o passar dos anos. "Antes não existia o concurso, o que existia era a festa do Judas", avisa.



O "marco" da brincadeira é a esmola, de acordo com Bebé. Os víveres eram arrecadados para a festa no Sábado, já que a sexta era marcada pelo jejum. "A partir de terça as turmas brincavam até meio-dia do sábado. Depois, o pessoal ia descansar e também matar as galinhas e preparar a festa da latada. O que tirava com as esmolas era tudo pra comer na festa. Depois, com o que sobrava é que ia partir a herança, que é como se chama o arrecadado com as esmolas", explica.



A peregrinação pelos sítios também era diferente. "O Judas, feito de pano e palha, ia sentando num jumento, com dois caçuás pendurados, e os caboclos iam a pé, atrás. Hoje, ninguém quer mais ir a pé. Os meninos só querem andar se for de trator, de caminhão. E as turmas tinham tamanho fixo. Era geralmente uns oito caboclos, mais a moça e a velha buchuda", informa. Estes últimos personagens eram interpretados por homens com trajes femininos e vêm sendo resgatados nos últimos anos.



Música As turmas de caboclos são tradicionalmente animadas por grupos musicais, que entoam canções tradicionais do folguedo e também um forrozinho, que ninguém é de ferro. "Nos primeiros grupos, no tempo do meu avô, era um trio com pífano, zabumba e reco-reco. Com pouco tempo, começou a aparecer um fole. Quando comecei a brincar, já veio um violão e, por último, entrou a sanfona. Hoje em dia, todas as turmas brincam acompanhadas por triângulo, zabumba e pandeiro", enumera.



Indumentária Se as roupas hoje são multicoloridas, em panos ou em tecido sintético, antigamente o visual dos caboclos era bem mais assustador. "Os trajes eram em saco de estopa, palha de bananeira e de carnaúbas e enfeitados com fiapos de pano", diz Bebé.



O traje do caboclo é formado pelos seguintes adereços: uma máscara de couro de bode; calça de cetim; camisa de saco de estopa; saia de palha de carnaúba; chocalho de gado amarrado na cintura; e por fim um bastão de madeira, com uma bola de meia amarrada com um cordão na ponta.



"Antigamente a bola do bastão era feita de couro. Servia para bater nos cachorros que avançavam em cima dos caboclos quando eles entravam nos sítios. E também era pra lapiar os meninos. Não ficava um perto!", afirma Bebé.



Judas E a malhação do Judas? "É devido ele ter judiado com Nosso Senhor. Então, a gente judia dele", arremata. Diferente do que se possa pensar, a malhação não é no sábado, que é dia de festa no costume dos habitantes de Major Sales. "Era no domingo que se matava o Judas. A gente pendurava ele numa aroeira, pelos gorgomilhos, e atirava de espingarda, ou então de 'ôio de enxada' [bacamartes] até a corda torar", explica.





Cidade abraçou cultura popular Major Sales, apesar de pequena, serve de exemplo e faz corar de vergonha muita cidade que se acha grande no Rio Grande do Norte quando o assunto é valorização da cultura popular.



Há cerca de 20 anos, o grupo político que administra a região - já que a cidade foi emancipada de Luís Gomes em 1993 e teve a primeira eleição em 1996 - resolveu abraçar o folguedo popular. Esse compromisso foi sendo renovado pelas administrações seguintes e ganhou impulso com a chegada da professora Maria Carlos à região.



Ela é a coordenadora do projeto Caboclos de Major Sales, que inseriu a pequena cidade no mapa cultural brasileiro a partir de 2007. Professora aposentada do departamento de Letras da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, no campus de Pau dos Ferros, ela visitou a cidade para ministrar um curso para os monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, em 2000, e se encantou com os caboclos.



"Descobri essa cultura de resistência e, com o apoio da prefeitura, resolvemos montar um projeto a partir daí. Primeiro, fizemos o mapeamento cultural. Em parceria com Ângela Wilma, que me ajuda em tudo no projeto para levantar a parte dos orçamentos, com muita fé, coragem e participação popular, conseguimos em 2007 ser o único projeto selecionado pelo Ministério da Cultura no Rio Grande do Norte", orgulha-se.



A concorrência foi com outras 7.500 iniciativas, das quais 150 foram selecionadas. "E fomos premiados como um dos seis mais interessantes entre todos", completa. O projeto previa a realização de oficinas com as crianças e adolescentes e a gravação de um CD do artista Nelson Baio, com distribuição gratuita em todo o Brasil. Nas oficinas, as crianças aprendem as histórias e as danças dos caboclos. "Nosso eixo é contextualizar, apreciar e produzir", explica Maria Carlos.



Depois disso, Major Sales embalou: atualmente a cidade conta com um Pontinho de Leitura, um Ponto de Difusão Digital, o Museu Cultural de Major Sales, uma unidade do programa Segundo Tempo, do Ministério dos Esportes e foi selecionado para receber um dos 53 Pontos de Cultura criados em parceria entre o MinC e a Fundação José Augusto.

Maria Carlos também participa do programa federal Ação Griô, como griô aprendiz. "Como sertaneja e repentista, sou apaixonada por essa cultura, pelo sol, a poeira e o jeito do povo do sertão", afirma.



A prefeita Maria Elce, no segundo mandato, também se empolga ao falar sobre os caboclos de Major Sales. "As criancinhas mal sabem andar e já sabem dançar, você viu? Investir em cultura vale a pena, pois os jovens se integram cada vez mais á comunidade", avalia. Major Sales tem 3524 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. A principal atividade econômica é a agricultura familiar.