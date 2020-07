Patu: Helicóptero da Polícia Civil já se encontra na cidade

Vlademir Alexandre Uma equipe de oito policiais civis irá realizar uma série de sobrevoos pela cidade.

O clima é de expectativa no município de Patu, a 314 km de Natal, onde ocorre neste domingo (1) a primeira eleição suplementar do Rio Grande do Norte em 2009, na qual será eleito o prefeito da cidade para cumprir um mandato até 2012.Apesar da aparente tranquilidade na sede do município, um dos sinais da realização do pleito de amanhã é a forte presença de policiais. Na tarde de hoje, pousou em Patu o helicóptero Potiguar 01, da Secretaria de Defesa Civil.Uma equipe de oito policiais civis, comandados pelo delegado Egídio Chagas, irá realizar uma série de sobrevoos pela cidade, desde a tarde deste sábado até o final da eleição. “Nosso objetivo é resguardar a segurança do pleito, para que tudo ocorra dentro da normalidade”, afirma o delegado.Além dos policiais civis, há também equipes da Polícia Federal e ainda 200 homens da Polícia Militar. O forte policiamento se deve, em parte, ao fato de que, no final de janeiro, a Câmara Municipal de Patu foi alvejada e teve sua porta de entrada, de vidro, destruída.Houve pedidos, inclusive, de adiamento do pleito, mas a data foi mantida. Na eleição de amanhã disputam a prefeitura o atual prefeito em Exercício, Alexandrino Suassuna, o Xanxan (PMDB), e Evilásia Gildênia (PSB), esposa de Ednardo Moura, que foi eleito em outubro, mas teve a candidatura cassada pela Justiça Eleitoral.