PRF apreende carga de madeira nativa em Assu

Divulgação/PRF Rifle apreendido em Mossoró.

Francisco Veríssimo da Silva, de 30 anos, foi preso por conduzir o veículo GM D-10, com a placa MXQ 4408/RN, que pertencia ao veículo VW Gol. No mesmo horário foram apreendidos treze metros cúbicos de jurema preta (madeira nativa), sem o Documento de Origem Florestal (DOF), autorização expedida pelo Ibama.Com isso, José Bráulio Silveira Neto, de 48 anos, condutor do Caminhão GM D-60 de placa MXT 0900/RN, foi preso por crime ambiental. As ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil em Assu.Em Mossoró, no Km 67 da BR 304, foi apreendido um Rifle calibre 44, com 12 munições. Na ocasião, Daverson José dos Santos, de 20 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão em Mossoró.Já no município de Ceará Mirim, mais precisamente no Km 148 da BR 406, Claudoni de Moura Batista, de 36 anos, foi preso por conduzir a Motocicleta Yamaha YBR 125, de placa MXM 7969/RN, em estado de embriaguez alcoólica.