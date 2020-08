Atletismo: Francisco Hipólito volta a Currais Novos Um dos maiores garimpadores de talentos no atletismo seridoense volta a comandar o Projeto de Iniciação de Atletismo, da prefeitura local

O técnico Francisco Hipólito Bezerra está de volta a Currais Novos - e reassumiu a coodenação do Projeto de Iniciação ao Atletismo, da prefeitura local.



Sua equipe principal de trabalho está constituída pelos professores Emanuel - que está responsável pela parte de lançamentos (dardo, disco) e arremessos (martelo, peso) - , Joabson - que terá a seu cargo os saltos em altura, distância e triplo - e Lúcia - cuja responsabilidade cai sobre as provas de pista (provas de velocidade, com barreiras e revezamentos).



Nos últimos tempos, Hipólito estava atuando no município vizinho de Lagoa Nova, como auxiliar do técnico Francisco de Lima na localidade de Buraco da Lagoa.



Só para lembrar: Hipólito foi um dos responsáveis pelo surgimento do Projeto de Iniciação em Currais Novos há mais de uma década, tendo sido coordenador do mesmo na segunda metade da década de 1990 - projeto que revelou uma quantidade considerável de talentos, como Franciélio Souza, Teresa Cristina, Edna Kalline e Cláudio Richardson, entre outros; ele só se afastou do Projeto após 2004, e nos últimos meses seu nome vinha sendo cogitado para voltar ao mesmo.