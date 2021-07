Ex-médico que mora em Natal é condenado por morte de paciente Denísio Caron foi condenado a 8 anos de prisão no regime semiaberto e a pagar indenização pela morte da advogada Janet Novais, em 2001.

O ex-médico Denísio Marcelo Caron, acusado pela morte da advogada Janet Virgínia Novais Falleiro de Figueiredo, em janeiro de 2001, foi condenado nesta terça-feira (14) por um júri popular a oito anos de prisão a serem cumpridos em regime semiaberto. Caron mora em Natal e a mulher dele é dona de uma pousada em Pipa. A sentença inclui ainda o pagamento de indenização no valor de R$ 30 mil à família da vítima. A defesa anunciou que vai recorrer.



Janet morreu em consequência de cirurgia de lipoaspiração, que teria causado perfurações em seu intestino, provocando um quadro de infecção generalizada. O júri começou por volta das 9h de ontem, no 1º Tribunal do Júri de Goiânia, presidido pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara. Pela manhã, foram ouvidas seis testemunhas, três de acusação e três de defesa.



A primeira testemunha ouvida foi o médico, especialista em coloproctologia, José Hermes Gomes da Costa. Ele atendeu Janet no Hospital Santa Helena, onde ela estava internada na unidade de terapia intensiva (UTI), dias após ter sido submetida à cirurgia. José Hermes realizou uma laparotomia exploratória em Janet, que já havia sido submetida a outros dois procedimentos iguais, devido a complicações decorrentes de perfurações encontradas em seu intestino.



A cirurgia foi feita no Hospital Urológico, para onde foi levada pelo marido, Vanius Chaves Ferreira, dois dias após a lipoaspiração, por apresentar complicações. O médico esclareceu dúvidas sobre a realização do procedimento.



Na sequência, foi ouvido o anestesista aposentado, José Urbano de Figueiredo, pai do viúvo de Janet e da ex-mulher de Caron. Ele participou como anestesista da cirurgia de lipoaspiração em Janet, realizada por Caron. Segundo relatou, o quadro de Janet piorou a partir do segundo dia do pós-cirúrgico. José Urbano definiu as perfurações no intestino da advogada como um acidente cirúrgico, que pode ocorrer com qualquer profissional. Conforme contou, Caron acompanhou a paciente durante o pós-operatório.



O médico disse não ter suspeitado da perfuração nos dias que seguiram a lipo. “Não houve imperícia, foi uma intercorrência”. Marido de Janet, o engenheiro Vanius Chaves Figueiredo foi a terceira testemunha de acusação. Ele contou ao juiz que havia cortado relações com Caron em razão da morte de Janet.



Após intervalo, o juiz retomou o julgamento, ouvindo as testemunhas de acusação. A advogada Cínthia de Carvalho Zortéa, que foi paciente de Caron em 2000, contou que havia se submetido à lipoaspiração no abdome e costas e que ficou satisfeita com o resultado. Ela não soube informar o nome do anestesista que acompanhou o procedimento.



Cínthia aparece na lista de vítimas de lesões corporais provocadas por Caron, citada pelo MP. Ela negou ter feito alguma representação contra o médico, apesar de existir processo nesse sentido, e disse que só foi ao MP porque foi procurada pelo órgão.



Interrogatório do réu durou mais de duas horas

Durou mais de duas horas o interrogatório do ex-médico Denísio Marcelo Caron, ontem, no 1º Tribunal do Júri de Goiânia. Ouvido pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara a partir das 14h30, ele sustentou, para um plenário lotado, que não teve culpa pela morte da advogada Janet Virgínia Novais Falleiro de Figueiredo.



“Há casos e casos e, neste, acredito plenamente minha inocência”, afirmou, chorando. Ele lamentou o fato de a equipe médica responsável pelo tratamento da vítima, após as complicações que surgiram depois da cirurgia de lipoaspiração feita com ele, não ter assumido sua parcela de responsabilidade pelo fato.



Segundo o ex-médico, durante a operação, realizada no Hospital e Maternidade Jardim América, em janeiro de 2001, houve a perfuração das alças do intestino da vítima. Ao ser constatado esse fato, quatro dias depois da cirurgia, deveria ter sido feita a drenagem da área atingida.



“Contudo, quando a outra equipe médica contratada pela família de Janet assumiu o caso, eu me mantive firme na convicção de que era necessário colocar um dreno e, diante da resistência dos colegas, fui afastado do caso e eles seguiram o tratamento. Fizeram uma laparotomia e o resultado foi fatídico. Apenas após a terceira cirurgia é que admitiram que realmente o dreno era necessário. Mas, aí, já era tarde demais” comentou.



Lembrando que não recorreu da decisão que o mandou a júri popular, Caron garantiu que é o mais interessado em ver o caso solucionado. Apesar disso, o promotor João Teles de Moura Neto, responsável pela acusação, garantiu que ele não errou apenas no caso de Janet, mas em muitos outros. Ele citou as outras quatro mortes atribuídas a erros em cirurgias de lipoaspiração e os 29 casos de lesões corporais pelos quais foi acusado.



Caron garantiu que já foi absolvido em 25 deles. Caron sustentou que fez muitos acordos com pacientes que teriam buscado o Ministério Público para denunciar as lesões corporais. João Teles disse que promotores se reuniram, em 20 de março de 2001, com Caron. Na época foi assinado Termo de Ajustamento de Conduta para que ele deixasse de operar até que as denúncias fosse apuradas.



Denunciado por homicídio contra outras duas mulheres de Taguatinga (DF), ele ainda não foi a julgamento por conta de recursos interpostos pela sua defesa no Supremo Tribunal Federal (STF). Caron teve o registro profissional cassado. Ele mora hoje no Rio Grande do Norte.