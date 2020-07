Jogador do América desaparece e diretor suspende seu contrato Lateral-esquerdo Rodrigo Ninja não dá notícias desde o sábado. Diretor de Futebol do América, "Peninha" afirma que ele não joga mais no clube.

O lateral-esquerdo Rodrigo Ninja, contratado pelo América no mês passado, não aparece no clube desde o sábado (28) e nem deu qualquer notícia. O diretor de futebol do América, Marcos Meira Pires, o “Peninha”, foi enfático ao comentar o sumiço do jogador. “Rodrigo Ninja não joga mais no América”, afirmou.



“Peninha” disse que já tentaram por várias vezes manter contato com o atleta, mas o telefone dele estava desligado em todas as tentativas. “O contrato dele não foi rescindido, mas sim suspenso”, explicou.



Indagado se o atleta terá algum prazo para se reapresentar ao América, "Peninha" não deu qualquer brecha. "Não tem mais prazo", avisou.



Dispensas

O meia Marcinho e o atacante Reginaldo não fazem mais parte do elenco do América para a temporada 2009. Os jogadores tiveram seu contratos rescindidos nesta segunda-feira (2).