Escolas públicas ganharão internet banda larga

Isabela Santos

“Sessenta por cento das escolas já têm internet, eu quero que até 2010 todas tenham”, disse a governadora Wilma de Faria.De acordo com a governadora, “ainda não se chegou a uma conclusão” de quanto a internet nas 1.173 escolas públicas custará aos cofres públicos.Com a novidade, serão implantadas diversas atividades nas instituições de ensino. “Conteúdo pedagógico, ferramentas administrativas, que diminuem o custeio”, são apontadas pelo presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco.A conexão terá velocidade de um 1 megabyte por segundo, o que segundo Luís Falco é suficiente para garantir o acesso à internet. “Permite fazer todo o ensino digital e a velocidade pode aumentar”, antecipa.O secretário da Educação, Ruy Pereira, garantiu que até o final do ano serão exatas 303 escolas beneficiadas pelo projeto.Segundo ele, não é só a internet que chega. “A governadora também está colocando nas escolas os computadores”, disse o secretário.De acordo com Ruy Pereira, as escolas consideradas equipadas possuem no mínimo dez máquinas para uso dos estudantes, que além do aprendizado verão a novidade como atrativa.“A sala de aula era maçante e o aluno saía para a lan house da esquina. Agora ele terá uma internet, possivelmente melhor dentro da sala de aula”, acredita Ruy Pereira que resume a missão do projeto: “Colocamos os alunos com o pé no chão e a cabeça no mundo”.A parceria pretende se estender para a segurança pública no que diz respeito à fiscalização a agilidade do serviço.“É importante que haja um sistema que ajude no controle e que a população seja atendida com brevidade”, disse Wilma de Faria.