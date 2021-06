Nasemana: Porto na zona Norte é mero sonho

Diógenes Dantas desataca que a reforma do secretariado que a governadora Wilma de Faria praticamente concluiu esta semana;Napolítica: Pra chegar ao Senado, Wilma de Faria vai ter que dar nó em pingo d'água;Napolítica: Em Mossoró, governo fica com ônus e prefeita Fafá Rosado aparece nas obras;Napolítica: Apoio da prefeita Micarla na Câmara oscila, mas não caiMarcos Alexandre destaca que não são poucos os municípios que reclamam da dificuldade financeira.Entrevista: “A frequência na igreja sempre foi minoria”, diz Monsenhor LucasNacidade: Usuários de planos de saúde poderão mudar de empresas;20 perguntas: Aumento da temperatura em Natal preocupa Emparn;Naenergia: Um novo porto na velha ilha;Na economia: Governo do RN apresenta projetos de ZPEs beneficiando Grande Natal e Vale do Açu;Napolícia: Mais cautela - Conselho Nacional do Ministério Público aprova resolução disciplinando os pedidos de interceptações telefônicas;Roberto Guedes questiona Rosalba perde em Mossoró?;Nodois: Sábado de aleluia: carne no prato, farinha na cuia.Noestilo: Georgia Nery destaca que todos os caminhos levam à Pipa na Semana Santa;Noturismo: Interiorização do turismo riqueza de detalhes;Zenaide Castro destaca presença do RN na Feira de Viagens Mundo Abreu;Noesporte: O Santa Cruz “ressuscitado”;Edmo Sinedino: Agora, só resta a Série B;Nagastronomia: Pato ao molho de laranja para adoçar o paladar;Gabriela Duarte, em Estar Bem, destaca que chocolate já foi remédio.- 1º de Abril - Av. Rio Branco/Centro Tio Patinhas- Av. Rio Branco/Centro Mensageiro da Paz- Av. Rio Branco/Centro Cia.- Rua Floriano Peixoto/Palácio dos Esportes Revistaria Atheneu- Av. Campos Sales Banca Atheneu- Av. Campos Sales Banca Cidade do Sol- Av. Afonso Pena Banca Prática- Av. Afonso Pena Banca Atual- Rua Apodi Banca Virtual- Nordestão do Alecrim Revistão do Super- Av. Prudente de Morais/Próximo ao Hiper Hiper Banca- Av. Nascimento de Castro Boa Leitura- Nordestão da Salgado Filho Banca Globo- Próximo ao Ded de Candelária Banca Souza e Silva- Praça de Candelária O Garrafão- Candelária Revistaria Atheneu Hiper- Ponta Negra Revistaria Cidade do Sol- Av. Eng. Roberto Freire/Ponta Negra Banca Veja- Av. Deodoro/Próximo ao Nordestão Banca da Diva- Rocas Banca Natal I- Rua Vigário Bartolomeu/Centro Banca J. B. da Cunha- Rua Princesa Isabel/Centro Cigarreira Canaã- Av. Rio Branco/Próximo ao Banespa- Briza Conveniência - Praia do Meio