Mega-Sena acumula e sorteia R$ 30 milhões na quarta-feira As seis dezenas sorteadas são: 04 - 10 - 19 - 32 - 33 - 42.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.076 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado (23), e o prêmio acumulou em R$ 24.479.432,11. Para o próximo concurso --de número 1.077-- a loteria pode pagar R$ 30 milhões, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal. O próximo sorteio acontece na quarta-feira (27).



As seis dezenas sorteadas em Patos de Minas (MG) são: 04 - 10 - 19 - 32 - 33 - 42.



Outras 102 apostas acertaram a quina e receberão R$ 21.442,45 cada uma. Já na quadra, 8.656 bilhetes devem receber R$ 360,96 cada um.



Desde a criação da loteria, o maior prêmio saiu em 1999, quando um apostador de Salvador ganhou R$ 64,9 milhões.



As apostas para o próximo sorteio da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira. A aposta mínima --de seis números-- custa R$ 1,75.