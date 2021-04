Polícia aborta tentativa de fuga em massa da plantão ZN Agentes fazem revista na unidade policial para tentar descobrir como seria a fuga. Ao todo, 41 presos superlotam a delegacia.

Policiais civis abortaram uma tentativa de fuga em massa da delegacia de plantão da zona Norte de Natal na madrugada desta quarta-feira (1º). A tentativa foi descoberta por volta das 4h, quando os portões das duas celas existentes na unidade já estavam abertos. Os agentes fazem uma revista geral nas celas para tentar localizar objetos que poderiam auxiliar na fuga.



Segundo um agente, a suspeita é que haja uma chave micha no local. “Isso porque os portões estavam abertos e os cadeados fechados. “Os presos devem ter abertos os cadeados e, após saírem, fechado eles para tentar nos ludibriar”, contou.



A delegacia de plantão da zona Norte está superlotada. Ao todo, 34 presos ocupam as duas celas existentes. Outros sete estão no solário por falta de espaço nas celas.