Governadora pedirá agilidade no leilão de energia eólica Wilma de Faria irá solicitar audiência com ministro da Energia e ministra da Casa Civil e tentará acelerar processo de escolha.

Durante a reunião na manhã de hoje (4) com o embaixador da Austrália, Neil Mules, os diretores da empresa australiana Pacific Hydro e o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), Flávio Azevedo, a governadora Wilma de Faria informou que vai tentar agilizar o leilão nacional de energia eólica.



Ela pretende marcar audiência com o ministro Edison Lobão, de Minas e Energia, e com a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, na qual irá argumentar que a demora no trâmite pode prejudicar o interesse dos investidores internacionais em construir novas usinas no Nordeste.



O alerta foi dado pelo diretor-presidente da Pacific Hydro no Brasil (Empresa Australiana/Usina Eólica), Mark Argar, e pelo Gerente de Desenvolvimento da empresa, Maurício Vieira.