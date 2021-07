Polícia Civil prende homem acusado de receptação em Vila Flor Thiago Teixeira estava de posse de uma moto Titan que foi tomada de assalto na em João Pessoa, na Paraíba.

Policiais civis do município de Canguaretama realizaram nesta quinta-feira (15) a prisão em flagrante de Thiago Teixeira de Lima, de 22 anos, em Vila Flor. Ele estava de posse de uma moto Titan de cor preta, placa MNR-5776, que foi tomada de assalto na em João Pessoa, na Paraíba.



O flagrante aconteceu após denúncia anônima. A equipe de policiais civis de Canguaretama foi até Vila Flor, município próximo, e abordaram o acusado de posse do veículo. A moto havia sido tomada de assalto em dezembro do ano passado em João Pessoa (PB).



Segundo Thiago, ele havia comprado a moto ao preço de R$ 1.100 na cidade de Solânea, na Paraíba. Ele vai responder pelo crime de receptação e se encontra recolhido na delegacia de Canguaretama à disposição da justiça.