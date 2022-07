Pintado é o novo treinador da Ponte Preta

Site da Ponte Preta Pintado assume o comando do time de Campinas

Data de Nascimento17.09.1965 em Bragança Paulista [SP]

04/2004-20/07/2004: Internacional Limeira-SP

21/07/2004-13/12/2004: America-MG

02/2005: Atletico Sorocaba-SP

2005-2006: Internacional Limeira-SP

30/05/2006-05/09/2006: Rio Branco-SP

01/10/2006-05/02/2007: Taubaté-SP

08/02/2007-14/03/2007: Rio Branco-MG

21/05/2007-19/07/2007: Paraná Clube-PR

07/01/2008-24/02/2008: Ituano-SP

26/02/2008-09/07/2008: São Caetano-SP

16/07/2008-07/08/2008: Náutico-PE

17/11/2008-02/03/2009: Figueirense-SC

09/03/2009-26/04/2009: Mirassol-SP

- Campeão Paulista (2ª divisão) - Inter de Limeira - 2004

- Vice Campeão do Interior com o Noroeste - 2007

A sua vinda ao comando do time se deu após o pedido de demissão de Marco Aurélio Moreira no início da tarde de hoje, assim como também fez o diretor de futebol Oscar Sales Bueno Filho, o Mestre Dicá.Pintado atualmente estava sem clube. No Campeonato Paulista deste ano, assumiu a equipe do Mirassol e levou o time à disputa do Título do Interior, sendo derrotado pelo Barueri. Em sua passagem por Mirassol, atuou em nove partidas, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.Em sua apresentação, Pintado disse que trabalhará pesado para conquistar o acesso à Série A do Brasileiro e para isso usará toda a força da camisa alvinegra: "A Ponte precisa valer o peso da camisa que tem. Quero que os adversários sintam quando vierem jogar contra”, disse.O diretor de futebol Oscar Sales Bueno Filho, o Dicá, e o treinador Marco Aurélio Moreira pediram demissão de seus cargos ao presidente Sérgio Carnielli em reunião no início da tarde de hoje.“A decisão de ambos nos pegou de surpresa. Ninguém da diretoria esperava por isso, o trabalho que Dicá e Marco Aurélio estavam desenvolvendo era muito bom e o time estava começando a crescer e a se firmar. Infelizmente os dois sofreram com a pressão da torcida e acabaram pedindo para sair”, conta o presidente Sérgio Carnielli.O treino de hoje será comandado pela equipe de comissão técnica que permanece na Ponte Preta - o preparador de goleiros Carlos Galo, o assistente técnico Monga, o observador Fábio Moreno e o preparador físico Luís Fernando, entre outros .