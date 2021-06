Luís Carlos diz que ainda não decidiu se é situação ou oposição

Elpídeo Júnior Luís Carlos: fica ou não na oposição?

Na manhã desta segunda-feira (6), Luís declarou aoque aguardará o final da discussão em torno da Reforma Administrativa na Casa. A proposta foi apresentada durante Audiência Pública com explanação do secretário municipal de administração, Roberto Lima.Na semana passada, quando esteve reunido com a prefeita, o vereador Hermano Morais conversou com ela sobre o retorno do colega de partido para apoiá-la. Ficou definido que haverá uma reunião na próxima semana, com a participação do vice-prefeito Paulinho Freire para tratar do assunto.“Queremos saber como será o comportamento do líder durante a apreciação da Reforma Administrativa”, disse Luís Carlos que se declarou contra a votação de matérias em regime de urgência na CMN.