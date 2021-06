Mais de duas mil empresas serão auditadas em abril

Marília Rocha Manoel Assis confirma que mais de 100 empresas nos centros comerciais foram autuadas. Equipamentos foram apreendidos

O interesse na pauta foi despertado após o anúncio feito pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal essa semana, após descoberta de sonegação de milhões de reais por apenas uma empresa.A sonegação fiscal começa desde as empresas que não emitem nota fiscal, substituindo por um cupom de pagamento de débito, coibindo a fiscalização de valores arrecadados pelas empresas. "No ano passado, autuamos mais de 100 empresas nos centros comerciais, com apreensão de 70 equipamentos irregulares, o POS (Point of Sale), emissor de cupom fiscal que não é nota fiscal nos centros comerciais", alerta.A emissão desse cupom não está vinculado ao Emissor de Cupom Fiscal, primeiro indício de sonegação. "A atividade desse equipamento está diretamente interligada com a rede de sonegação, porque não está ligada com o sistema da tributação estadual".Para diminuir os números, o coordenador informa o trabalho desenvolvido pela SET está sendo bem respondido pelas empresas. "Estamos trabalhando em parceria com as operadoras de cartão de crédito com objetivo de cruzar as informações de vendas na loja com os números informados a Secretaria", explica.O fisco está de olho nas empresas sonegadores instaladas no Rio Grande do Norte por dois motivos: controlar os números de arrecadação e coibir movimentações falsas. Manuel Assis explica que os dados são acompanhados através de sistemas de informática e de informação espontâneas das empresas, mesmo assim, empresas ainda conseguem burlar esse acompanhamento.As informações fornecidas pelas empresas são entregue através de um Guia de Informação Mensal - GIM, preenchida com os valores das operações financeiras mensais e apresentadas até o dia 15 de cada mês.Para explicar como funciona a punição à sonegação, o coordenador adjunto explica. "Se uma empresa vende R$ 100 mil e declara a Tributação que só vendeu R$ 50 mil, ela está sonegando R$ 50 mil e vai pagar mais uma vez o valor sonegado e ainda multas, juros e punições", justifica.Não existe comparação entre portes das empresas, estando "todas as empresas, seja ela de qualquer porte, fiscalizada pela Secretaria", destaca Manuel Assis.Além do acompanhamento mensal das receitas das empresas no Rio Grande do Norte, a Secretaria recebe denúncias de clientes que não receberam nota fiscal e que podem ser possíveis sonegadores. "Existem empresas que merecem ser mais fiscalizadas pelo movimento financeiro não explicado, pela comparação de contas e outras por denúncias".Todo mês, a SET recebe mais de 20 denúncias através de telefone e emails.A alíquota de pagamento de ICMS varia de acordo com o produto. A porcentagem para produtos comuns é de 17%, sendo 25% para produtos supérfulos como perfumes, jóias e bebidas, 12% para produtos de outros estados, 7% para alimentos da cesta básica, 3% para empresas de materiais de construção, de baixo índice para o setor de informática e isenção para hortifrutigranjeiros.O prazo para pagamento de impostos tem validade de até cinco anos, sendo as empresas analisadas, identificadas, autuadas e multadas pelos auditores fiscais. A lista de penalidades começa com perdas de benefícios e aplicação de multas.Para as empresas com benefícios, tipo pagamento de imposto antecipado de mercadoria, perdem o credenciamento automaticamente, não podendo obter os privilégios. Outra medida adotada contra as empresas sonegadoras é a perda de benefício fiscal, como regime especial de ICMS e Proadi e até encaminhamento a meios judiciais, como denúncia ao Ministério Público e a Defesa do Patrimônio, no caso de falsificação de documentos.O pagamento da sonegação fiscal de ICMS pode ser feito na Secretaria Estadual de Tributação num parcelamento de até 60 meses, dividido em cinco anos.