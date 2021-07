Desembargador decreta prisão preventiva de João Grandão

Fred Carvalho João Maria da Costa Peixoto, o João Grandão.

João e o irmão, o sargento Manoel da Costa Peixoto, são acusados do assassinato de José Clemilton Fernandes, nas Quintas, no dia 26 de dezembro de 2008.Na quarta-feira (8) da semana passada, João Grandão havia se apresentado à polícia depois de saber que havia contra ele o mandando de prisão temporária. Ele foi conduzido ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar.Na ocasião, o advogado do ex-PM, Marcos Alano destacou que não havia motivo para seu cliente ser preso, tendo em vista que tem moradia fixa e estuda. “Nós vamos recorrer desse pedido de prisão e João deverá ser solto”, disse o advogado ao, na semana passada.Contudo, ao contrário disso, a Justiça resolveu manter a decisão e esticar a permanência de João Maria na prisão. Ainda segundo informou o advogado, durante a apresentação, seu cliente não cometeu o crime, pelo simples fato de estar se recuperando de um atentado em setembro.“João ainda se recuperava e mal podia andar. Ainda hoje ele faz fisioterapia para poder respirar. Já, em relação ao José Clemilton, João realmente o reconheceu como sendo um dos envolvidos no atentado contra ele, em setembro do ano passado”, justificou o advogado.