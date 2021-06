1º Festival Gastronômico da Páscoa movimenta feriado Inscrições são realizadas no "Espaço Cliente" do Natal Shopping, localizado no piso superior.

Chegou a época de encher a mesa com chocolates, peixes e frutos do mar. E é com estes ingredientes que será realizado o 1º Festival Gastronômico da Páscoa.



O evento começa nesta quarta-feira (8) e segue até o domingo (12), na praça de alimentação do Natal Shopping.



Para participar, o interessado deve se inscrever no Espaço Cliente no shopping (piso superior) ou na hora do evento, mas as inscrições são limitadas a 40 participantes.



O Festival, realizado em parceria com o curso de Gastronomia da UNP, o Senac (por meio do Hotel Escola Barreira Roxa) e a Uvifrios, promoverá encontros com profissionais do segmento gastronômico.



A partir das 14h durante as duas horas de curso, um chef de cozinha irá preparar um menu especial de acordo com a temática do dia.



Durante o festival, será realizada uma oficina direcionada ao Grupo do Lean, no qual os idosos provarão de um prato pascal saudável.



Além disso, as crianças da Casa Durval Paiva de Apoio à Criança com Câncer terão uma tarde animada à base de chocolate e brincadeiras dentro do parquinho da Sweet Play.



Confira a programação do 1º Festival Gastronômico da Páscoa:



Quarta-feira (8)

Receitas Clássicas com Peixes e Frutos do Mar

14h – 16h – Lean/Uvifrios - Sweet Play: Casa Durval Paiva/ UnP

16h – 18h – Chef Fabiano/Hotel Rifoles

18h – 20h – Chef Francisco Gasteazoro/ Hotel Barreira Roxa/ Senac



Quinta -feira (9)

Receitas de Chocolate

14h – 16h – Receitas de Chocolate para as crianças/UnP

16h – 18h – Chef Paulo – Hotel Visual

18h – 20h – Roberta Garcia / Chocolatier da Cargill / Chocolate para Páscoa



Sexta-feira (10)

Receitas com Bacalhau

14h – 16h – Senac Barreira Roxa – Receitas Clássicas com Bacalhau

16h – 18h – Restaurante “O Abade” – Tradição do Bacalhau

18h – 20h – Jorge E. Zwingel / Uvifrios – Receitas contemporâneas com Bacalhau.



Sábado (11)

Receitas com Chocolate

14h – 16h – UNP – Chocolate

16h – 18h – Roberta Garcia/ Cargill/ Chocolate para Páscoa I

18h – 20h – Roberta Garcia/ Cargill/ Chocolate para Páscoa II



Domingo (12)

Cardápio completo

14h – 16h – Chefes Jorge E. Zwinge e Francisco Gasteazoro – Cardápio de Páscoa da Cozinha Clássica

16h – 18h – Cardápio Completo UnP

18h – 20h – Cardápio Completo Senac