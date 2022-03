Direção do PMDB se reúne para definir encontro estadual de junho Garibaldi, Henrique e demais membros da executiva da legenda estarão reunidos na sede do partido na manhã da sexta-feira (15).

A direção do PMDB no Rio Grande do Norte estará reunida na manhã da sexta-feira (15) para tratar acerca do encontro estadual da legenda, que ocorre em junho. Na pauta, ainda, discussões sobre a convenção do partido em 2010.



O senador Garibaldi Filho e o deputado federal Henrique Alves irão comandar a reunião, que também terá a presença de três dos quatro deputados estaduais do partido (Walter Alves não comparecerá) e dos vereadores Hermano Morais e Luís Carlos.



A reunião terá início às 10h, na sede do PMDB, em Candelária.