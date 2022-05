Perito particular apresenta novo laudo no caso Capitão Gomes

Isso porque o perito particular Ricardo Molina apresentou um novo laudo das gravações feitas com a suposta voz do capitão Alessandro Gomes, comandante da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O laudo é inconclusivo, ou seja, não está descartada a possibilidade da voz ser do capitão.O processo que corre na Justiça contou com um laudo da Polícia Federal que apontou que a voz não era do policial e sim de um criminoso conhecido como Gutemberg.Contudo, de acordo com informações do jornal Gazeta do Oeste, a defesa da Coligação Força do Povo, da atual prefeita Fafá Rosado, não ficou satisfeita com a perícia e contratou o renomado perito da Unicamp, Ricardo Molina.Segundo informou o jornal nesta quarta-feira, o laudo chegou a Mossoró hoje pela manhã e seria entregue imediatamente pelos advogados ao juiz da 34ª Zona Eleitoral, Manoel Padre.A expectativa é que os advogados também peçam a impugnação do primeiro laudo emitido pela Polícia Federal.O jornal destacou que “há uma convicção da parte autora da ação que a voz é mesmo do capitão Alessandro Gomes e que dezenas de pessoas que ouviram as gravações e conhecem a voz do Capitão não tiveram dúvidas sobre de quem era a voz”.A reportagem doconversou com o capitão Alessandro Gomes por telefone. Ele ressaltou que foi orientado pelo advogado a não conceder informações sobre o processo, mas confirmou: “Aquela voz de maneira alguma é minha, isso eu posso assegurar”.

A denúncia apresentada pela Coligação Força do Povo de Fafá Rosado informava que a candidata a prefeita Larissa Rosado (PSB) e o seu irmão e candidato a vereador, Lahyre Rosado Neto (PSB) estariam usando a estrutura de trânsito para ganhar votos.

O suposto esquema envolvia o comandante da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em Mossoró, capitão Alessandro Gomes. Nas gravações apresentadas, ele negociava a devolução de motos apreendidas diante da solicitação do número do título de eleitor dos motociclistas.