Comércio de Natal aquecido para o Dia das Mães neste domingo

Marília Rocha

Nas lojas de roupas femininas, a cliente Milena Micaelle escolhia o tamanho que iriaagradar a mãe, sempre de olho no valor da peça. Já Camila Guedes, observava as estampas das blusas. “Quero uma blusa que combine com a minha mãe”, afirma.A redução do Imposto Sobre Produto Industrializado (IPI) também atraiu os consumidores para as compras de Dia das Mães. A assistente social, Fabiana Medeiros, estava em busca de um gelagua, mas não encontrou. “Estamos procurando um gelagua, mas não encontrei. Tô aproveitando para olhar os outros produtos com desconto no IPI”, explica Fabiana.Mas esse ano, com a crise econômica mundial, muitos filhos substituíram os presentes de casa pelos presentes de uso exclusivos das mães. “Estou comprando presentes pra ela e não para a casa”, afirma Josilene Honorato.O comércio informal também estava movimentado na manhã deste sábado. As lojas do centro da cidade devem ficar abertas até a noite.