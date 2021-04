Getúlio recusa convite de Micarla para assumir Saúde de Natal Parlamentar diz que único motivo foi perda da liderança do DEM na Assembleia Legislativa; novo nome não foi discutido.

O deputado estadual Getúlio Rego (DEM) acaba de recusar o convite da prefeita Micarla de Sousa para assumir a Secretaria Municipal de Saúde. O parlamentar esteve reunido com a chefe do Executivo na tarde desta terça-feira (31) e informou a decisão.



De acordo com o parlamentar, o motivo exclusivo para a decisão foi a perda da liderança do DEM na Assembleia com a sua saída, já que a legenda teria apenas dois parlamentares no Legislativo.