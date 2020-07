Mega-Sena sorteia R$ 14 milhões neste sábado O sorteio do concurso, de número 1.052, acontece às 20h.

O prêmio do sorteio da Mega-Sena deste sábado(28)é de R$ 14 milhões para quem acertar as seis dezenas.



O sorteio do concurso, de número 1.052, acontece às 20h e as apostas podem ser feitas até as 19h, em todas as casas lotéricas do país.



No último concurso, sorteado na quarta-feira (25),nenhuma aposta acertou as seis dezenas.



Confira os números sorteados na última quarta:

07 - 10 - 11 - 13 - 43 - 57