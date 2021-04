Quadrilha invade restaurante e rouba R$ 11 mil Restaurante Falésias, em Cotovelo, foi invadido por quatro homens na madrugada desta segunda-feira (30). Pistola do dono do estabelecimento também foi roubada.

Quatro homens armados invadiram o restaurante Falésias, na praia de Cotovelo, e roubaram cerca de R$ 11 mil e uma pistola do dono do estabelecimento. A quadrilha rendeu o vigia do restaurante e fugiu levando o cofre onde estava o dinheiro. A polícia ainda não tem notícias sobre o paradeiro do grupo.



A ação se deu por volta de 1h. A quadrilha chegou ao local usando pistolas e espingardas calibre 12 e rendeu o vigia. A ação durou cerca de uma hora e meia porque o grupo pretendia esperar o proprietário do restaurante chegar para abrir o cofre. Como ele não foi ao local, os bandidos levaram o cofre.



Depois que o grupo foi embora, o vigia ainda chamou a polícia, que fez diligências pela praia, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito. O caso será investigado pela equipe da delegacia de Nísia Floresta.