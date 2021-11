Mais de 188 mil contribuintes já declararam imposto de renda no RN O prazo para entrega da declaração será encerrado amanhã. A Receita Federal espera que ainda 39 mil contribuintes façam o envio.

As declarações do Imposto de Renda, referente a 2008, dos contribuintes de todo o Brasil devem ser enviadas a Receita Federal até amanhã (30), prazo final para a entrega das informações.



A delegacia da Receita Federal no Rio Grande do Norte contabilizou na manhã desta quinta-feira (29) mais de 188 mil declarações, o que representa 83% do esperado para esse ano.



Segundo o supervisor do Imposto de Renda, Fernando Daiha, a quantidade de declarações no Rio Grande do Norte deve crescer, atingindo 227 mil declarações. “A estimativa é baseada no órgão central que contabiliza os rendimentos do ano passado”, afirma o supervisor.



O supervisor lembra das últimas orientações para os contribuintes. “A Receita Federal orienta aos contribuintes que não deixem para fazer a declaração na última hora para que não haja problema de congestionamento no sistema”, alerta.



Quem deve declarar

* Todos os contribuintes que tenham receita anual acima de R$ 16.473,72 ou rendimento anual de R$ 40 mil ainda que não tributáveis.



* O rendimento de cada pessoa é a soma do que é ganho mensalmente, independente dos empregos, se é apena um ou mais. “Toda renda recebida deve ser tributada. A declaração tem que especificar todos os rendimentos”, alerta o supervisor da Receita.



* Para os contribuintes com nacionalidade estrangeira, mas residentes no Brasil a regra é a mesma. “Se o rendimento do estrangeiro é conseguido aqui no Brasil, tem que ser declarado sim”, conclui.



Como fazer a declaração

* Através da internet no site www.receita.fazenda.gov.br



Punição

* Quem não declarar o imposto de renda, poderá ser multado no valor de no mínimo R$ 165,74 e pode chegar a 25% do valor do imposto.



Tipos de declaração

* 1º: Modelo simplificado: garante um desconto automático de 20% nos valores recebidos durante o último ano. Esse modelo é de fácil preenchimento e é indicado aos que possuem poucas deduções a fazer, para quem os 20% representariam um desconto maior do que se fossem justados todos os gastos dedutíveis do imposto.



* 2º: Modelo completo: indicado para quem possui diversas deduções a fazer, já que abre a possibilidade de todas serem descritas e descontadas do valor sobre o qual o imposto vai incidir. Além disso, também é a melhor escolha para quem recebeu bem acima de R$ 60 mil no ano passado.



Restituição

* O pagamento da restituição do Imposto de Renda será feito em sete lotes, começando de 15 de junho até 15 de dezembro. Os contribuintes acima de 65 anos, tem prioridade no recebimento do valor devolvido.



* As restituições do Imposto de Renda obedecerão à sequência de entrega das declarações, priorizando as enviadas via Internet.